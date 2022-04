Apple: foto e nuovi dettagli del doppio caricatore

12 April 2022 – 10:01

Trapelano online immagini e nuovi dettagli riguardo il caricatore USB-C doppio da 35W che Apple avrebbe in programma di lanciare.

Fonte: Punto Informatico