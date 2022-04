Nuovo attacco a Panasonic confermato ufficialmente

11 Aprile 2022 – 19:45

Il colosso giapponese conferma l’attacco subito: nel mese di febbraio un codice maligno ha fermato le operazioni di Panasonic in Canada.

The post Nuovo attacco a Panasonic confermato ufficialmente appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico