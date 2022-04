Membro gruppo FIN7 condannato a 5 anni di carcere

11 April 2022 – 10:35

Gli Stati Uniti hanno condannato a cinque anni di carcere un membro del gruppo FIN7, noto per aver causato danni di oltre un miliardo di dollari.

