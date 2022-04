Fakecalls: trojan bancario con assistenza clienti

11 April 2022 – 19:15

Fakecalls è un nuovo trojan bancario per Android che permette ai cybercriminali di contattare direttamente le vittime, imitando il servizio clienti.

Fonte: Punto Informatico