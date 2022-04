Elon Musk suggerisce pagamenti Dogecoin a Twitter Blue

11 April 2022 – 10:30

Elon Musk, dopo la sua partecipazione a Twitter, non è mancato di dare alcuni suggerimenti a Twitter Blue tra cui pagamenti in Dogecoin.

