Apple: in arrivo due nuovi Mac alla WWDC 2022

11 April 2022 – 10:32

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, in occasione della WWDC 2022 Apple presenterà due nuovi Mac, tra cui un MacBook Air con chip M2.

Fonte: Punto Informatico