WhatsApp, una nuova funzione ci darà il tempo stimato di invio di un file

10 April 2022 – 10:05

WhatsApp sta testando una nuova funzione che permetterà di scoprire quanto tempo ci vorrà ad inviare file di grosse dimensioni.

The post WhatsApp, una nuova funzione ci darà il tempo stimato di invio di un file appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico