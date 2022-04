Nuovo reperto di dinosauro morto per asteroide trovato

10 Aprile 2022 – 22:45

Una zampa di Thescelosaurus trovata sarebbe il primo reperto di un dinosauro morto per lo schianto del meteorite con diametro di 12 km.

