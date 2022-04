Meta vieta la pubblicazione degli indirizzi privati

10 Aprile 2022 – 19:46

Meta non consentirà più la condivisione degli indirizzi delle residenze private su Facebook e Instagram, nemmeno se sono già di dominio pubblico.

