Grande Eclissi Solare: mancano ormai due anni

10 Aprile 2022 – 19:45

Nella giornata dell’8 aprile 2024, negli Stati Uniti avverrà la Grande Eclissi Solare nordamericana, e mancano ora meno di due anni.

