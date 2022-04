Google Nest Wi-Fi: nuova generazione in cantiere?

10 Aprile 2022 – 10:45

Rovistando tra le risorse di una delle app di “big G” è stato rinvenuto il nome in codice del presunto prossimo Google Nest Wi-Fi.

The post Google Nest Wi-Fi: nuova generazione in cantiere? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico