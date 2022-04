C’è uno smartphone Android che emette più radiazioni del consentito

10 Aprile 2022 – 13:46

In uno studio che classifica gli smartphone per le radiazioni emesse, un noto brand va oltre i limiti FCC: ma non ci sono prove sui rischi.

The post C’è uno smartphone Android che emette più radiazioni del consentito appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico