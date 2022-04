Artemis I: test posticipato al 12 aprile

10 Aprile 2022 – 13:46

Il test wet dress rehearsal del razzo SLS (Artemis I) riprenderà martedì 12 aprile, ma la NASA ha deciso di modificare la procedura per sicurezza.

