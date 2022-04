TikTok trasmetterà in diretta una importante partita di calcio

9 April 2022 – 10:15

Storico accordo tra LaLiga, MediaPro e TikTok, che trasmetterà in diretta la partita del campionato spagnolo tra Real Sociedad e Real Betis.

The post TikTok trasmetterà in diretta una importante partita di calcio appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico