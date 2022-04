Starlink in Ucraina con i soldi dei cittadini USA

9 Aprile 2022 – 19:45

Una parte dei terminali Starlink consegnati al governo ucraino sono stati acquistati dal governo statunitense, spendendo oltre 3 milioni di dollari.

Fonte: Punto Informatico