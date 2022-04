Samsung Galaxy Watch 5 Pro in lavorazione con una batteria mostruosa?

9 Aprile 2022 – 16:46

Samsung starebbe lavorando ad una versione “Pro” di Galaxy Watch 5 dotata di una batteria di lunghissima durata, secondo SamMobile.

The post Samsung Galaxy Watch 5 Pro in lavorazione con una batteria mostruosa? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico