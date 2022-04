Perché la funzione “modifica tweet” di Twitter può diventare un problema

9 Aprile 2022 – 21:20

L’azienda annuncia per la prima volta sperimentazioni sull’agognato “edit botton”. Ma il giubilo degli utenti non tiene conto di quanto cambierà la piattaforma e dei rischi che la nuova funziona porta con se. Anche per l’informazione

Fonte: Wired