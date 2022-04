Come richiedere il bonus affitto per gli immobili che non si usano come case

9 April 2022 – 6:00

Riduzioni dal 30% fino al 60% a seconda della tipologia di affitto, per il primo trimestre del 2022. Può fare domanda chi ha subito una diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo del 2019

Fonte: Wired