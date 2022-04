Chiamate internazionali gratis per gli ucraini

9 Aprile 2022 – 13:45

I principali operatori telefonici europei hanno deciso di offrire connettività gratuita (chiamate internazionali e Internet) ai rifugiati ucraini.

