Apple: si abbassano le previsioni per gli utili

9 Aprile 2022 – 10:45

In seguito alla tiepida risposta del mercato al lancio di iPhone SE 2022, JP Morgan ha rivisto al ribasso le previsioni sugli utili di Apple.

