Amazon Prime aumenta il prezzo: Italia ancora “salva”

9 Aprile 2022 – 16:46

Dopo gli Stati Uniti, arriva un aumento del prezzo di abbonamento ad Amazon Prime anche in Canada. La decisione non riguarda l’Italia.

