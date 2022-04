Ritorno allo Spazio su Netflix, con Elon Musk

8 Aprile 2022 – 19:45

Elon Musk e le ambizioni di SpaceX nel documentario Ritorno allo Spazio su Netflix, con regia di Oscar Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin.

