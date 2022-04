Microsoft Edge: le tab dormienti fanno risparmiare più risorse

8 April 2022 – 12:48

Microsoft ha ottimizzato la funzione delle tab dormienti disponibile in Edge, adesso si possono risparmiare l’85% di memoria e il 99% di CPU.

The post Microsoft Edge: le tab dormienti fanno risparmiare più risorse appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico