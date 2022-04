macOS: ecco Big Sur 11.6.6, corretti importanti bug

8 April 2022 – 13:14

Apple ha da poco rilasciato macOS Big Sur 11.6.6 per correggere degli importanti bug relativi alla sicurezza che erano ancora presenti.

