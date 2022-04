Google consentirà di riparare i suoi Pixel

8 April 2022 – 18:48

Google ha annunciato una collaborazione con iFixit per consentire agli utenti di acquistare i pezzi di ricambio e aumentare la vita dei Pixel.

