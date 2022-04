Cingolani: ‘addio al gas russo in due o tre anni’

8 Aprile 2022 – 19:45

Roberto Cingolani su energia e diversificazione: all’Italia serviranno due o tre anni per dire definitivamente addio al gas russo.

