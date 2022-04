A maggio la Strategia Nazionale di Cybersicurezza

8 April 2022 – 10:17

85 obiettivi da raggiungere entro il 2026: a maggio la Strategia Nazionale di Cybersicurezza dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

The post A maggio la Strategia Nazionale di Cybersicurezza appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico