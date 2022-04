Twitter: Elon Musk pronto ad accendere il CdA

7 Aprile 2022 – 19:45

L’ingresso di Elon Musk nel CdA si è abbattuto come un fulmine a ciel sereno su Twitter: c’è chi storce il naso, in primis tra i dipendenti.

