Terra LUNA ha superato Solana per capitalizzazione di mercato

7 April 2022 – 10:30

Terra LUNA ha segnato un nuovo record in queste ore superando Solana per capitalizzazione di mercato e aggiudicandosi così il sesto posto.

