Sei nato tra il 1/7/2003 e il 30/6/2004? DiscoverEU, iscrizioni online

7 April 2022 – 10:41

Il programma europeo DiscoverEU apre oggi alle ore 12 le iscrizioni per tutti i nati tra il 1/7/2003 e il 30/6/2004: a disposizione 35000 pass di viaggio.

Fonte: Punto Informatico