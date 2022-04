Rocket Lab catturerà un razzo con l’elicottero

7 April 2022 – 19:08

La prossima missione di Rocket Lab del 19 aprile prevede la cattura al volo del primo stadio del razzo Electron con un elicottero Sikorsky S-92.

