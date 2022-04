Per chi è stata approvata in Europa la quarta dose di vaccino contro Covid-19

7 Aprile 2022 – 15:20

Da Ema ok per gli over 80. Non ci sono sufficienti dati per prendere in considerazione la quarta dose per la popolazione generale. Essa potrebbe essere indicata in autunno, con la somministrazione dei vaccini aggiornati contro le varianti di Sars-cov-2

Fonte: Wired