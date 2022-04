Pagamenti in-app: nuovo scontro Google-KCC

7 April 2022 – 12:48

Google non permette agli sviluppatori coreani di inserire nelle app un link al metodo di pagamento alternativo, violando la legge in vigore nel paese.

