Ingenuity pronto per un altro volo record (25esimo)

7 April 2022 – 10:03

La NASA ha spiegato i motivi per cui il 24esimo è stato molto breve e annunciato che Ingenuity coprirà una distanza di 704 metri con il 25esimo volo.

