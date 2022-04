Google Docs: adesso implementa le reazioni emoji

7 April 2022 – 13:12

Google ha annunciato che d’ora in poi su Google Docs saranno implementate le reazioni emoji, da aggiungere a singole parole o interi passaggi.

