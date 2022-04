Why Me, un documentario per rispondere alla madre di tutte le domande

6 Aprile 2022 – 18:20

Sul Dna ci poniamo interrogativi e al Dna chiediamo risposte, soprattutto quando ci ammaliamo: il progetto prodotto da Fondazione Airc fa incontrare scienza e arte per stimolare la discussione. Dal 6 aprile su Prime Video

