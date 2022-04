macOS Big Sur e Catalina: falle 0-day ancora da correggere

6 April 2022 – 13:13

Su macOS Big Sue e Catalina sono presenti due falle zero-day per le quali Apple non ha ancora rilasciato alcun aggiornamento correttivo.

The post macOS Big Sur e Catalina: falle 0-day ancora da correggere appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico