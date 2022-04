Come saranno fatti i nuovi magneti che trasformeranno la ricerca sulle particelle al Cern di Ginevra

6 Aprile 2022 – 9:20

In niobio e stagno, prodotti in Liguria, i magneti contribuiranno a far evolvere l’Lhc nell’High Luminosity Large Hadron Collider, che sarà operativo entro gli anni Venti e permetterà di conoscere meglio il bosone di Higgs

Fonte: Wired