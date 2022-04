Cicada sfrutta VLC per distribuire malware

6 Aprile 2022 – 16:45

Symantec ha scoperto una campagna di spionaggio condotta da cybercriminali cinesi sfruttando VLC e altri tool per distribuire malware.

