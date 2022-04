AMD overclocca le CPU all’insaputa degli utenti

6 April 2022 – 19:39

A causa di un bug nel Radeon Software Adrenalin viene automaticamente effettuato l’overclock del processore AMD, senza il consenso dell’utente.

The post AMD overclocca le CPU all’insaputa degli utenti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico