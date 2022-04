7 film da brivido in arrivo da Oriente

6 April 2022 – 15:00

Il Florence Korea Film Fest 2022, dedicato ai film prodotti in Corea del Sud festeggia la ventesima edizione; in calendario horror, thriller, film di vendetta, gangster movie e period che hanno tutti una cosa in comune: provocano brividi – di paura, tensione, ribrezzo ed eccitazione

Fonte: Wired