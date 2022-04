SpaceX: missione Ax-1 posticipata all’8 aprile

5 Aprile 2022 – 13:45

A causa dei problemi incontrati durante il test del razzo SLS, la NASA ha posticipato all’8 aprile il lancio del Falcon 9 di SpaceX per la missione Ax-1.

