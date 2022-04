La Cassazione ha confermato la condanna per i carabinieri che hanno ucciso Stefano Cucchi

5 Aprile 2022 – 0:20

Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro dovranno scontare 12 anni in carcere per l’omicidio preterintenzionale di Stefano Cucchi. Processo da rifare invece per gli altri due carabinieri Roberto Mandolino e Francesco Tedesco, accusati di aver contribuito a depistare le indagini.

Fonte: Wired