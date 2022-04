Hydra Market: abbattuto marketplace da 1,2 miliardi di euro

5 April 2022 – 16:25

Le autorità tedesche hanno messo i sigilli ad uno dei marketplace più grandi del dark web: fermato un giro da oltre 1,2 miliardi di euro annui.

