Galaxy S9: Samsung dice stop agli aggiornamenti

5 Aprile 2022 – 22:45

D’ora in avanti i dispositivi della gamma Galaxy S9 non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza e supporto tecnico da parte di Samsung.

The post Galaxy S9: Samsung dice stop agli aggiornamenti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico