Falso operatore CAF: attenzione alla truffa

5 Aprile 2022 – 19:45

È riuscito a raggirare e truffare oltre 200 persone: fermato dai Carabinieri un falso operatore CAF che gestiva due uffici fasulli.

The post Falso operatore CAF: attenzione alla truffa appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico