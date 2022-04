Elon Musk nel consiglio di amministrazione di Twitter

5 Aprile 2022 – 19:45

Dopo aver acquistato il 9,2% della azioni, Elon Musk entra nel consiglio di amministrazione di Twitter, dove rimarrà almeno fino al 2024.

The post Elon Musk nel consiglio di amministrazione di Twitter appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico