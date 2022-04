Xiaomi Mi Smart Band 6: ti alleni e paghi contactless, a soli 41€

4 April 2022 – 16:13

Xiaomi Mi Smart Band 6 introduce l’NFC integrato, per pagamenti contactless veloci e sicuri. Approfitta dell’offerta per acquistarlo.

The post Xiaomi Mi Smart Band 6: ti alleni e paghi contactless, a soli 41€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico