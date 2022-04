Servizi cloud: indagine dell’UE su Microsoft?

4 Aprile 2022 – 19:45

La Commissione europea ha chiesto a rivali e clienti di Microsoft alcune informazioni per valutare l’eventuale violazione antitrust con i servizi cloud.

