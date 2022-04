Sequestrati oltre 20.000 ricambi falsi per smartphone

4 April 2022 – 18:59

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 20.000 pezzi di ricambio e accessori falsi per smartphone di produttori noti, tra cui Apple e Samsung.

The post Sequestrati oltre 20.000 ricambi falsi per smartphone appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico